انت الان تتابع خبر لن تصدّق مدى وسامته وأناقته.. صورة "نادرة" لطبيب الغلابة في مرحلة الشباب في بداية رحلة الكفاح وقبل الشهرة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - محمد عبد الغفار مشالي طبيب بشري مصري عُرف بمصر بلقب طبيب الغلابة. لعلاجه المرضى الفقراء بتكلفة منخفضة للغاية أو مجانية.

امتدت مهنة مشالي في الطب إلى أكثر من 50 عامًا.وقد ترك رحيله أثرا كبيرا فى نفوس المصريين، وأيضا كثير من المتابعين العرب على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث امتدت شهرتهإلى الكثير من الدول العربية، فقد نعت مواقع وصحف عربية الراحل عند وفاته، مؤكدين أنه طبيبا كرس حياته للفقراء والمحتاجين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، انتشرت صورة نادرة وقديمة للدكتور محمد مشالى، يبدو فيها وكأنه يبدأ رحلة كفاحه، التى امتدت لسنوات طويلة، حتى رحل عن عالمنا وقد ناهز الـ السادسة والسبعين، حيث يظهر مشالى فى الصورة وهو فى سن مبكرة وعلى وجهه نفس الابتسامة التى اشتهر بها فى السنوات الأخيرة.

حيث أصبح الرجل أيقونة للفقراء أو الغلابة كما أطلق عليه "طبيب الغلابة"، وكان وليد مشالى نجل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، أعلن عن وفاة والده بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء استمرت لسنوات طويلة فى خدمة الفقراء.