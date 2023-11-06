انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف بتوقعات هي الاولى من نوعها توجه رسالة هامة للشعب العراقي: "انتظروا المفاجأة في نهاية شهر نوفمبر"!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف أثارت خوف وقلق الجمهور العراقي بعد ان أطلقت تنبؤاتها على قنوات الإعلام اللبناني، عن الأحداث التي ستحدث في البلاد وحبست توقعاتها الجماهير العراقية.وقالت ليلى عبد اللطيف، سيكون هناك استمرار الاضطرابات السياسية، مع إمكانية حدوث تغييرات في الحكومة، وتصاعد التوترات الأمنية، مع احتمال وقوع هجمات إرهابية.وأضافت حدوث كوارث طبيعية، مثل الفيضانات والجفاف، وانخفاض أسعار النفط، مما سيؤثر على الاقتصاد العراقي

وتابعت عن توقعاتها للعراق بداية السنة الجديدة 2024، أن أزمة الهجرة ستستمر، مع تدفق المزيد من العراقيين إلى الدول المجاورة.

أما توقعات ليلى عبد اللطيف الإيجابية للعراق عام 2024 فقد تمثلت في:

بدء مفاوضات سلام بين الحكومة العراقية وفصائل المعارضة، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل بناء محطات توليد الكهرباء، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في العراق.