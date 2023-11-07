كيراتين طبيعي 100%.. لتطويل الشعر بجنون بدون غسل وصفة هندية رشه قبل النوم توقف التساقط نهائيا...

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الرياض - روايدا بن عباس - تطويل الشعر بجنون بدون غسل وصفة هندية رشه قبل النوم يوقف التساقط يقوي الشعر كيراتين طبيعي

تطويل الشعر من الخطوات التي تحتاج الي استخدام منتجات فعالة وقوية للشعر وتحتاج لوقت طويل حتى يظهر تأثيرها على الشعر, ولذلك ينصح الكثير من خبراء العناية بالشعر باستخدام الزيوت الطبيعية التي تطيل الشعر وذلك لأن تأثيرها على الشعر فعال وتكلفته غبر مرتفعة وليس له أي تأثير ضار على فروة الرأس ومن أهم وصفات الشعر هي الوصفات الهندية حيث أنها معروفة بفاعليتها وقدرتها على زيادة طول الشعر بشكل سريع, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال أفضل خلطة هندية تستخدم لزيادة نمو الشعر وتقليل تساقط الشعر.

خلطة الثوم الهندية للتخلص من التساقط وتقوية الشعر.

الثوم مكون طبيعي يستخدم للشعر حيث أنه يحتوي على نسبة من الأحماض التي تفتح مسامات الشعر وبالتالي تمتص الفيتامنيات الازمة لها بشكل أكبر ويساعد في تنشيط الدم المتدفق لبصيلات الشعر وبالتالي يعاد إنبات الشعر مرة أخري في المناطق الفارغة في الفروة, كما أن له تأثير في علاج تساقط الشعر وتطويل الشعر بشكل فعال وسريع, ويتم تجهيز وصفة الثوم بالطريقة الأتية:-

يتم وضع كمية من فصوص الثوم في الكبة وخلطهم حتى يصبح قوامهم ناعم.

يوضع على الثوم معلقة من فصوص القرنفل وربع كوب من زيت الزيتون ويتم تقليب المكونات.

يوضع الخليط على نار هادئة ليصبح دافئ وبعد ذلك يتم توزيعه على الشعر بحيث تصل الخلطة الي كل أجزاء الشعر.

يترك على الشعر وبعد ذلك يوضع على الشعر كيس بلاستيك ويوضع عليه قماشة بها ماء ساخنة.

بعد أربع ساعات يتم تنظيف الشعر بشامبو طبيعي وبعد ذلك يتم ترطيبه بزيت لوز حلو.خليط حبة البركة والروزماري لزيادة طول الشعر

الروزماري من الأعشاب التي لها تأثير قوي على الشعر حيث يساعد في التخلص من من قشور الشعر وتطهير الفروة ويعمل على تطويل الشعر ويتم تحضير الخليط من خلال وضع معلقة حبة البركة مع معلقة من الروز ماري ويوضع كوب ماء ويتم غلي الخليط ويوضع عليه بعد تصفيته ويتم رش الخليط على الشعر دون غسله بشكل يومي لمدة أسبوع.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بأستخدام زيت الزيتون مع الثوم

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام زيت الزيتون مع الثوم تساعد على الحصول على شعر طويل وناعم بسرعة قومي بوضع خمس حبات من الثوم مع زجاجة بها زيت الزيتون ثم قومي بوضع الزجاجة في غرفة مظلمة لمدة أسبوع كامل ثم قومي بدهن الشعر بهذه الخليط لمدة ساعتين ثم قومي لتكرار الوصفة كل يومين ستلاحظين الفرق بنفسك طول وكثافة وجمال شعرك من أول استعمال عليكي.

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام ماء الأرز

يمكن تطويل الشعر بسهولة باستخدام الفازلين بكل سهوله عم طريق وضع ملعقتين من الفازلين مع ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون مع خمس فصوص من الثوم المفروم ثم قومي بمزج المكونات جيداً حتي تحصل على مزيج متجانس ثم قومي بدهن الشعر جيدا بهذا الخليط واتركيه على شعرك لمدة أربع ساعات ثم قومي بوضع المرطب علي الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك طول ونعمومة شعرك وكثافتة من أول استعمال. كما يمكنك تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بأستخدام الفازلين مع ملعقتين من زيت الزيتون مع ثلاثة ملاعق من الثوم المفروم حيث أن الفازلين مو المعروف أنه يساهم في تطويل الشعر بسرعة الصاروخ بدون اي مجهود قومي باستعمال هذه الخلطة التي قمنا بتوضيحها في المقال لكي تحصلي على شعر طويل وصحي من أول إستعمال اساعدك هذه الطريقة التي قمت بذكرها من السطور القليلة

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام ماسك البيض للحصول على شعر طويل حيث أنه يحتوي على بروتينات مغذية للشعر ومقوية بشكل كبير قومي بوضع صفار بيضة مع ملعقتين زيت الزيتون ثم قومي بوضع ملعقة من العسل الأبيض يعتبر هذا الماسك من أهم الماسكات الموجودة التي تعطي الشعر طول ولمعان رهيب قومي بدهن الشعر وفرك الشعر بها ثم قومي باستعمال هذه.

تطويل الشعر باستخدام الزيوت

تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام الفازلين مع زيت الزيتون قومي أولا بوضع ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة من الثوم البودرة ثم قومي بوضع ملعقتين من اللوز الحلو قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بتكرار هذه الخلطة مرة وإحدة أسبوعيا سوف تلاحظين الفرق بنفسك في طول وكثافة وجمال شعرك سيطول بجنون بدون توقف عند استخدام هذا الخلطة الجبارة تحصلي على شعر طويل ، تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة ورق الغار يمكنك وضع أوراق الغار في الماء ثم قومي بةضع هذا الخليط السحري في الشامبو ويمكن استخدامها واتركيه لمدة ساعتين على الشعر أو يمكن وضع ورق ألغار مباشرة في الشامبو واتركيها لمدة أسبوع في الشامبو حتي يمتص كل فوائد ورق الغار وهذا يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ والتخلص من التساقط نهائيا يمكنك استعمال مره واحدة أسبوعيا يكمن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام أكثر من طريقة ومن هذه الطرق التي يمكنك استخدامها طريقة وضع الفازلين قومي أولا بوضع ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من القرتفل ثم قومي بمزح المكونات معا حتي تحصلي على مزيجاً متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين بنفسك طول ونعمومة شعرك من أول إستعمال باستخدام هذه الوصفة الجبارة تعتبر من أفضل الوصفات المستخدم التى تعطي نتيجة مذهلة كما يمكننا استخدام طريقة أخري للحصول على شعر طويل وصحي وهي وضع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق من زيت القرنفل مع اربع ملاعق من زيت جوز الهند ثم قومي بمزج المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر سوف تلاحظين الفرق بنفسك في طول ولمعان شعرك من أول استعمال قومي بتكرار هذه التجربة يوميا سوف تلاحظين الفرق بنفسك من أول استعمال هذه الوصفة الجبارة السحرية للتخلص من ال