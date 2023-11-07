انت الان تتابع خبر هل اقتربت نهاية العالم؟العرافة ليلى عبد اللطيف تكشف أخطر توقعاتها بشأن مصر وعدد من الدول العربية.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتساءل الكثير المواطنين عن توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة، حيث انها قد أعلنت عنها في خلال بداية الشهر الجاري أكتوبر 2023، من العام الحالي حيث انها تعتبر هامة للكثير من المواطنين وبالأخص بعد أن تم العمل علي تحقق بعضها في العام الماضي، حيث انها تعلن عن توقعاتها في نهاية كل عام.توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة

ومن خلال بحث الكثير من المواطنين عن توقعات ليلى عبد اللطيف الأخيرة لمصر والدول العربية، فقد تم الإعلان عن توقعاتها لعام 2024، والتي تأتي على النحو التالي:

توقعت أن يتم ظهور أمراض جديدة متحورة.

كما توقعت باستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ونوهت علي تواجد اضطرابات سياسية بعدد من الدول.

كما أعلنت عن بوادر لحرب أهلية داخل أمريكا.

كما انه من المتوقع أن يتم حدوث بعض الكوارث الطبيعية في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

اختفاء بعض الدول بين عامي 2024 و2025.

توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2023

كما تم الإعلان توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2023 في خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي والتي حدث الكثير من بالفعل، حيث انها تأتي علي النحو التالي:

توقعت ليلى عبداللطيف أن تكون سنة 2023 من السنوات الدموية والتي ستشهد الكثير من الأحداث المتغيرة والمثيرة، وهو ما يتحقق لنا في القضية الفلسطينية في الأيام الحالية.

كما انها قد كانت توقعت كذلك حدوث تغيير في بعض القوانين وبالمجتمع العربي على وجه الخصوص، كما أن عدد من الدول ستقوم بإقامة عدد من المشاريع الداعمة للشباب.

توقعت لمصر أنها ستدخل عالم السيارات الصديقة للبيئة، وبالفعل قد حدث بعد إنشاء السيارات التي تعمل بالكهرباء.

كما انها توقعت أن سوريا سوف تشهد انفراجه فيما يخص خدمات الغذاء والمياه والكهرباء، بل وسترتفع أسعار العقارات بها.

كما يوجد حيوانات غريبة ومفترسة ستقوم بمهاجمة الإنسان، وهو ما تحقق بعد ظهور الغيلان في ليبيا.

توقعات ليلى عبد اللطيف التي حدثت

توقعت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

توقعت استقالة جونسون كرئيس وزراء المملكة المتحدة في يوليو 2022.

توقعت وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022.توقعت فوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل 2022.

توقعت فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2022.

وفيما يخص الاحداث في فلسطين فقد اعلنت ليلي عبد اللطيف علي انها قد كانت متنبة بما يحدث الان في القضية الفلسطينية.