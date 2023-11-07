انت الأن تتابع خبر العرافه الداهية ليلى عبداللطيف ترفع يدها وتحذر: الهلاك يقترب بسرعة فائقة.. كارثه قادمة ستبكي الملايين.. ما ينتظرنا قريباً هو الجنون بعينه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت العالمة الفلكية اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، حدوث فيضانات وزلازل جديدة في المستقبل القريب. وأشارت إلى أن نهاية سنة 2023 ستكون سنة دموية تحمل كوارث مميتة.

وأكدت العالمة الشهيرة أننا سنشهد أسوأ كارثة في تاريخ البشرية في سنة 2023 أو 2024، وستحدث في عدة مناطق حول العالم. وتوقعت أيضًا ظهور أمراض خطيرة نتيجة لأشعة الشمس، تصيب الإنسان وتسبب حرارة شديدة وإغماءات. كما توقعت حدوث كوارث في شهر آب أو أيلول، بالإضافة إلى حروب مدمرة خلال الأشهر القادمة.وتنبأت العالمة ليلى عبد اللطيف بحدوث المزيد من الزلازل في تركيا وسوريا والعراق والأردن وفلسطين، وسيشعر بها لبنان ومصر أيضًا. كما توقعت حدوث تسونامي مرعب يضرب دولة عربية. وفيما يتعلق بالشأن اللبناني، توقعت حدوث حالة من الفوضى والغليان أمام أحد المراكز الحكومية في لبنان، وحدوث هرج ومرج بعد رحيل رجل دين بارز بشكل مفاجئ، مما سيسبب صدمة كبيرة لدى اللبنانيين.

وأضافت العالمة ليلى عبد اللطيف أنها توقعت حدوث حدث ينهي حياة شخصية عسكرية لبنانية سابقة بارزة، وغياب رئيس لبناني سابق نتيجة حادث مؤسف.