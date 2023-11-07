انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تحبس الأنفاس بفيديو قديم تتوقع فيه هذه الحرب.. ما كشفته سابقا فاجأ الجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مجدداً عادت العرافة ليلى عبد اللطيف وصدمت الجمهور بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور إنستغرام ظهرت فيه وهي تتوقع الأحداث الحالية.

فيديو ليلى عبد اللطيف عن أحداث F لسطين ليس الأول، وإنما قبل أسابيع نشرت خبيرة الفلك مقطع فيديو آخر حبست فيه الأنفاس بتوقعاتها بكارثة حفل زفاف العراق.وقالت ليلى عبد اللطيف في مقطع الفيديو: "أرى أن قلب الحدث سيكون أرض المسجد الأقصى في أكبر هجوم وستسقط هذه العملية الكثير من الإشارات والدلائل كما نرى الإشارات والحروب تشتد لتصل إلى قلب الداخل لدولة الكيان وربما سنكون أمام حرب شاملة".