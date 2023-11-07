انت الان تتابع خبر ظهرت اليوم على سكاي نيوز.. جمالها الفتاك فاق التوقعات والجمهور يطالبها بالاعتزال فوراً لأن قوامها فتنة ومثير للغاية.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صور ومقاطع فيديو للإعلامية السعودية الجميلة “مها عبدالله” حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل بجمالها وملامحها العربية الأصيلة التي استطاعت من خلالها أن تسحر المشاهدين وتخطف أنظارهم، وذهب البعض لوصفها بأنها أجمل من الأميرة السعودية رجوة التي تزوجت مؤخراً من ولي عهد الأردن وخطفت أنظار العالم بجمالها.

ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تم تداولها للإعلامية والممثلة مها عبدالله، كان مقطع الفيديو الذي يوثق اول ظهور لها على قناة سكاي نيوز عربية، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير لاصق على جسمها ويكشف الكثير من معالم جسدها وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتغزلون بجسمها ويصفوه بأنه فاتن ومثير للغرائز.شهدت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صور ومقاطع فيديو للإعلامية السعودية الجميلة “مها عبدالله” حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل بجمالها وملامحها العربية الأصيلة التي استطاعت من خلالها أن تسحر المشاهدين وتخطف أنظارهم، وذهب البعض لوصفها بأنها أجمل من الأميرة السعودية رجوة التي تزوجت مؤخراً من ولي عهد الأردن وخطفت أنظار العالم بجمالها.

ومن أبرز مقاطع الفيديو التي تم تداولها للإعلامية والممثلة مها عبدالله، كان مقطع الفيديو الذي يوثق اول ظهور لها على قناة سكاي نيوز عربية، حيث ظهرت فيه وهي ترتدي فستان قصير لاصق على جسمها ويكشف الكثير من معالم جسدها وهو ما جعل الكثير من المتابعين يتغزلون بجسمها ويصفوه بأنه فاتن ومثير للغرائز.