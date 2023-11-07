انت الأن تتابع خبر فطائر الملوك.. طريقه عمل فطائر الحليب القطنيه الهشة واللذيذة فى المنزل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج العديد من السيدات تحضير المعجنات سريعه التحضير مثل الفطائر والعيش الباتيه ومن الفطائر اللذيذه التى يحبها الاطفال ويمكن ات تكون وجبة مدرسية فى الصباح هى فطائر الحليب القطنية الهشه واللذيذه والتى يمكن تحضيرها بكل سهولة واضافه الحشو الذى نرغب به بشكل جيد ومغذى ومن احدى الاسباب التى تجعل فطائر الحليب ايضا نوع الدقيق الذى يجب اختياره بعناية لعجل العجينة هشه اثناء عملها وفى هذا التقرير سنعرض اليكم طريقه عمل فطائر الحليب اللذيذ والهشه بخطوات بسيطه.

طريقه عمل فطائر الحليب القطنية :

المكونات :

2 كوب من الدقيق الممتاز متعدد الاستخدام

6 معالق متوسطه من الزيت

معلقة زبده

2 معلقه زبادى كبيرة

معلقه صغيرة من الخميرة

معلقه صغيرة من البيكنج بودر

معلقه صغيرة من السكر

رشه من ملح الطعام

خطوات التحضير :

قومى بتحضير وعاء كبير ثم نقوم بوضع به الخميرة

قومى باضافة الحليب مع السكر وضيفى الزيت بعد ذلك

نبدء بخلط المكونات جديدا حتى ثن نضع الزبادى

استخدمى الخلاط الكهربائى لخلط جميع المكونات السائلة بشكل جيد

نقوم بتشغيل العجانه ان وجدت وخلط الدقيق مع البيكنج بودر مع المكونات السائلة وخلط المكونات جيدا

نترك العجينه لمده نصف ساعه

بعد انتهاء النصف ساعه نقوم بتقطيعها وتشكيلها حسب الرغية ونبدا وقتها باضافه الحشو التى ترغبين فيه

نقوم بدهنها من جميع الاتجاهات بالزبده

قومى بادخالها فى الفرن على درجه حراره متوسطه

نقوم باخراجها بعد ان يصبح لونها بالنوع الذهبى