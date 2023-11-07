انت الأن تتابع خبر نتيجته مذهلة فرد الشعر بأقوى كيراتين بزيت الزيتون والنشا صحي وطبيعي وبدون مواد كيميائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشعر جزءا مهما من جمال الإنسان، ولهذا يسعى الكثيرون للحفاظ على شعر صحي ومفرود وهنا سنتحدث عن طريقة فرد الشعر باستخدام الكيراتين المحتوي على زيت الزيتون والنشا وهذه العلاجات الطبيعية تمكنك من تحقيق شعر مفرود وناعم دون الحاجة إلى عمليات كيميائية قوية فإليك الخطوات والفوائد.

مكونات كيراتين زيت الزيتون والنشا لفرد الشعر

1/4 كوب من زيت الزيتون الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من الكيراتين السائل.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

شامبو خالي من السلفات.

بلسم خالي من السلفات.

مكواة الشعر.

مجفف الشعر.

الخطوات لعمل الكيراتين الطبيعي

ابدأي بغسل شعرك جيدا باستخدام الشامبو والبلسم الخاليين من السلفات وجففي شعرك بمنشفة واتركيه حتى يكون رطبا.

في وعاء صغير، امزجي الكيراتين السائل وزيت الزيتون معا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

اضيفي النشا إلى المزيج وقومي بالتحريك جيدا حتى يتكون لديك مزيج كريمي.

ضعي هذا المزيج على شعرك بالتساوي وتجنبي الجذور.

اتركي المزيج على شعرك لمدة 30 دقيقة على الأقل.

بعد انتهاء الوقت، اغسلي شعرك جيدا باستخدام الشامبو.

استخدمي المجفف لتجفيف شعرك جزئيا.

الفوائد

يقوي الكيراتين الشعر ويمنحه تألقا ولمعانا طبيعيا.

زيت الزيتون يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تساعد في تقوية فروة الرأس وتحسين صحة الشعر.

النشا يعمل كواقي حراري، مما يحمي الشعر من التلف الناتج عن الحرارة المستخدمة في تمليس الشعر.

هذه العلاجات الطبيعية تقلل من تجعد الشعر وتجعله أكثر نعومة وسهولة في التصفيف.

تساعد هذه الوصفة على تحقيق تأثير مماثل للفرد الكيميائي دون التسبب في التلف لبنية الشعر.

يمكن استخدام هذه الوصفة بانتظام دون قلق من التأثيرات الجانبية الضارة، حيث تعتمد على مكونات طبيعية وآمنة.

باستخدام هذه الوصفة بانتظام، ستحصلين على شعر ناعم ومستقيم دون الحاجة إلى استخدام منتجات كيميائية قاسية.