انت الأن تتابع خبر مقر شركة سبيرو سباتس ورقم التليفون وسر الشعار على منتجات سيبرو سباتس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فى ظل مقاطعه المشروبات التى تدعم العدو الاسرئيلى اعلنت الشركة المصرية ذات الاصول اليونانية عن توسعات كبيرة ستجريها الشركة فى مصانعها وهو ما يتطلب زياده الايدى العاملة فى اكثر من مكان داخل الشركه للتغطية جميع انحاء المحافظات المصرية ومن خلال هذا المقال ننشر اليكم مقر شركه سبيرو سباتس وارقام التواصل مع مسئوليها وادارتها.

مقر شركة سبيرو سباتس :

يبحث الكثير من الذين يرغبون فى التوظيف عن مقر شركه سبيرو سباتس بعد اعلانها عن حاجتها لشغل بعض الوظائف وتوفير العديد من الفرص بعد زياده نسبه مبيعاتها بنسبة 300% وتعد شركه سبيرو سباتس هى اولى شركات المياه الغازية فى مصر.

وتقع المقر الرئيسى للشركه فى القاهره شارع سيد زكريا -مساكن شيراتون-بناية رقم 1183-بلوك 6

رقم تليفون سبيرو سباتس :

على الرغم من جوده مذاقها وتنوع نكهاتها الا ان انتاجها بكميات قليلة جعل الكثير من التجار يتسال عن طريقه للتواصل لتوفير المنتج وقت اعلنت الشركه على انها منذ المقاطعه قامت الشركه بمضاعفه حجم الانتاج بعد ان وصلت نسبه المبيعات الى 300%.

رقم تليفون سيبرو سباتس هو : 01100122001

سبب تسميه مشروب سيبروسباتس بمشروب الذبابة :

اشتهرت قديما المنتجات التى تصنعها شركه سيبروسباتس للمياه الغازية قديما باسم مشروب الذبابة اعتقادا من البعض ان الصورة المرسومه على السعار لذبابة وهو مفهوم خاطئ ولا اساس له من الصحه حيث ان الرسمة او شعار شركه سبيرو سباتس هى عباره عن نحلة نظرا لان الشركه كانت تنتج عسل النحل قديما باحد المناحل الذى عمل فى كاليفورنيا والتى كانت تنتج اجود انواع العسل فى العالم.

النكهات التى تنتجها شركه سبيرو سباتس حتى الان :

سيبرو سباتس تفاح

سيبرو سباتس يوسفى

سبيرو سباتس اناناس

سيبرو سباتس خوخ

سيبرو سباتس ليمون

سيبرو سباتس عنب