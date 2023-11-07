انت الأن تتابع خبر دقة ساعة الصفر… ليلى عبد اللطيف تبكي بحرقة من الخوف وتحذر بشدة سكان هذه المناطق بالهروب فوراً… الله يستر ما الذي سيحدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -خلال الأيام القليلة الماضية، تصدّرت العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف حديث منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها بعض التوقعات حول الفترة المقبلة وموسم الشتاء القادم وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع (يوتيوب).

وقالت ليلى عبد اللطيف إن : “موسم الشتاء القادم هو الأخطر على العالم والبشرية، حيث سيشهد طقس شديد البرودة، وزيادة تساقط الثلوج، ما يسبب وفاة كثير من الأشخاص في عدة دول”.

وتابعت :“بالإضافة إلى وقوع أحداث مأساوية في الأماكن المقدسة في أكثر من دولة عربية وأجنبية، مضيفة إلى أن “العالم سيشهد عملية اغتيال إحدى الشخصيات المعروفة والبارزة على أرض أحد المطارات”.

واستكملت ليلى عبد اللطيف القول : “وسيحدث بدولة لبنان ظاهرة غريبة، وهي تنكر بعض الرجال الهاربين من العدالة، في زي النساء بهدف القيام بعملية السرقة والنصب”.

وأردفت: “كما سيشهد ازدحام على محطات الوقود، وستتكرر أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المناطق اللبنانية من جديد”

وتابعت :”كما يشهد العالم مزيد من الحرائق بشكل مقصود في أكثر من دولة، خلال الأشهر القادمة، يُصاب الجميع بالحزن والصدمة بسبب حدث فني مؤسف”

وأكملت ليلى عبد اللطيف “قبل نهاية عام 2023، ستحدث عملية اغت_يال لشخصية قيادية بارزة، ما يؤدي إلى اشتعال الحزن والغضب في الشارع”.

وأوضحت أيضًا : “سيتم إيقاف التعليم في أكثر من دولة، بسبب انتشار مرض خطير”. متابعة “شخصية إعلامية بارزة ستفارق الحياة في حدث مؤسف وكبير”.

وختمت ليلى عبد اللطيف : “كما سيتعرض عدد من الأثرياء حول العالم إلى خسائر مالية كبيرة، وسيشهد العالم أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط، والمواد الغذائية، والذهب”.