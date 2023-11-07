انت الان تتابع خبر علامات القيامة تظهر لا محال.. فتاة مراهقة حسناء تفقد بوصلة الأدب والحياء وتفعل المحظور في المطبخ وتنشر الفيديو على التيك توك بدون ذرة حياء اوخجل ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت فتاة خليجية مقطع فيديو جريء عبر حسابها الشخصي على تطبيق التيك توك، ظهرت خلاله وهي ترتدي النقاب والعباءة السوداء وتؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام الموسيقي أثناء عملها عصير داخل المطبخ.

استعرضت الفتاة تناولها للعصير الذي أعدته أمام متابعيها ، ورفعت نقابها وفي تلك اللحظة أثارت الشك حيث بدت وكأنها رجل متنكر في هيئة امرأة.وقال معلق: “واضح من رجوله يلعب ظهير أيسر” فيما قال آخر: “الرجل واضحة من البداية