انت الان تتابع خبر "العالم سيغلي بسبب هذا الحدث الكبير ".. الفلكية ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة غير متوقعة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفلكية ليلى عبد اللطيف من انتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

واضافت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي.

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.