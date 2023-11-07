انت الان تتابع خبر علامات قيام الساعة تظهر في البحرين.. طالبة الثانوية المراهقة تتزوج من ابن عمها العجوز وفي نهاية ليلة الدخلة حدثت مفاجأة يشيب لها شعر رأس الولدان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت علامات الساعة في البحرين مؤخرًا، حيث تعرضت طالبة في الثانوية لتجربة مروعة عندما تزوجت من ابن عمها العجوز. في ليلة الدخلة، حدثت مفاجأة صادمة للغاية، حيث تحول العريس إلى وحش كاسر وذئب بشري وهاجم العروس بوحشية. تعرضت الفتاة للضرب وتشويه وجهها باستخدام أداة حادة بسبب قلة فهمه وتفكيره المتخلف المستند إلى بعض العادات والتقاليد التي لا تزال موجودة في بعض مناطق البحرين. وعيه ويشعر بالخوف وهو ينظر إلى العروسة مرمية أمامه بدون حركة والدماء تغطي وجهها. فخاف أن تكون قد فارقت الحياة فاتصل بوالدها وطلب منه الحضور على الفور. لاحظ العريس أن العروسة غير سعيدة بهذا الزواج وعابسة في حفل الزفاف، وهو ما لاحظه أيضًا جميع الحاضرين، وبدأ الغمز واللمز بين الحاضرين في حفل الزفاف.

لاحظ العريس أن الحاضرين يتحدثون عن العروسة وأنها غير سعيدة بهذا الزواج، فشعر أن ذلك يقلل من حقه وأنه سيصبح محل سخرية في المنطقة. اشتعل الغضب في داخله لكنه كتم ذلك وحاول التظاهر بالطبيعة

ليلة الدخلة

بعد انتهاء مراسيم الزفاف، توجه العروسان إلى شقة الزوجية التي سيقضيان فيها شهر العسل.