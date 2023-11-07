انت الان تتابع خبر "إغتيال رئيس جمهورية واندلاع حرب تأكل الأخضر واليابس".. توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة تصدم الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بدأت ليلى عبد اللطيف رحلتها مع التنجيم وهو طفلة صغيرة في الثالثة عشرة من العمر حيث توقعت وفاة جدها الذي ذهب للحج وفاجأت والدتها التي طلبت منها التزام الصمت.

وقالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها للشهور المتبقية من عام 2023، أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وخطيرة على بعض دول العالم.

وتوقعت عبد اللطيف أن تجتاح موجة من الخوف والرعب أمريكا بسبب أحداث مؤسفة، وستواجه انتكاسة أشبه بالكارثة ووقوع كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وإعلان حالة الطوارئ في هذه الدول.

وتنبأت بتصاعد الاشتباكات في منطقة الجنوب اللبناني، وتشمل أكثر وعملية اغتيال شخصية سياسية على سلم الطائرة، ما سيؤدي إلى الذعر والفوضى.

وتوقعت حداد وحزن كبير على رئيس من الرؤساء العرب، الذي يتوقع أن يتم اغتياله بشكل مفاجئ أمام الكاميرات.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف المزيد من الانقلابات العسكرية وغير العسكرية في بعض دول أفريقيا، واندلاع حرب أهلية في عدة دول أفريقية وانتشار كبير للأمراض والأوبئة.

كما توقعت أن تتحول الحرب المقبلة إلى البحر، وسنشهد يوما أسودا في تاريخ البحار و حالات من الاستعداد الشديد في عدة مطارات حول العالم، بسبب حدث عالمي مؤسف وكارثي.

وأشارت إلى سماع أصوات طلب النجدة وصرخات استغاثة في إحدى دول العالم، بسبب وقوع حادث مؤسف وخطير وتوقعت سماع صرخة عالية من شعوب بعض الدول العالمية والأجنبية على أبواب المصارف.

حذرت ليلى عبد اللطيف من أن الفترة المقبلة ستكون صعبة وخطيرة، وحثت الناس على تخزين المياه والمواد الغذائية والأدوية الضرورية.