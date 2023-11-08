انت الان تتابع خبر أفجر واوقح فتاة على سطح الكوكب تفاجأ جميع الحضور بموقف مثير وصادم في برنامج “أحمر بالخط العريض”.. والمذيع ينصدم ويخجل ويتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعه وينسحب في منتصف الحلقة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أستضاف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي مجموعة من السيدات لمناقشة عمليات التجميل ومقاييس الجمال من وجهات نظرهن

ولكن المفاجأة التي صدمت المشاهدين في العالم العربي كانت قيام إحدى الفتيات بخلع ملابسها والظهور بالبكيني فقط في فيديو صادم.

قررت الفتاة أن تظهر بملابس البحر على الهواء مباشرةً بجانب سيدات أخريات في تحدٍ يتعلق بعمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء لتحسين مظهرهن. تباينت آراء السيدات حول هذا الموضوع، حيث هناك من يفضل القيام بتلك العمليات ومن يرفضها ويحتفظ بجماله الطبيعي رغم تقدمه في العمر

تم تنظيم هذا التحدي في إطار مناظرة جمالية نسائية أثارت الكثير من الجدل في برنامج “أحمر بالخط العريض” مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة الـ LBC اللبنانية. في الجزء الأول من التحدي، ظهرت سيدتان يفضلان القيام بعمليات التجميل لتحقيق الرضا الكامل عن جمالهما ولتبدوا مثيرتين أو لتشبها نجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي وغيرهن.

أما الجزء الثاني، فظهرت سيدتان ترفضان القيام بعمليات التجميل وأظهرتا بجرأة أمام الكاميرات رفضهما لتلك العمليات ومعارضتهما لإقامة علاقات مع أشخاص ينتقدون أجسادهما. أثارت هذه الحلقة، التي انتشرت منها عدة مقاطع فيديو، جدلاً كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تم اعتبار هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوضًا لدى أغلبية المشاهدين العرب بسبب التعري الكبير الذي يتضمنه، وقد طالب البعض مالك مكتبي بتغيير نهجه في البرنامج.

يعد برنامج “أحمر بالخط العريض” واحدًا من البرامج الناجحة التي حققت شهرة واسعة في الوطن العربي. تم عرض هذا البرنامج لأول مرة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين تم عرض 12 موسمًا من البرنامج على قناة إل بي سي وقناة الانتشار اللبناني