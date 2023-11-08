انت الان تتابع خبر الفلكي العبقري يحبس الأنفاس برسالة هامة للمصريين: "انتظروا مفاجأة في الأراضي المصرية"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعم ميشال حايك حدوث أحداث غريبة في مصر خلال الفترة المقبلة ستتصدر عناوين الصحف العربية والأجنبية.

وتوقع الفلكي الداهية ظهور علامات عجيبة وغريبة في أهرامات الجيزة وحولها وفوقها أضواء وأجسام وتحركات تظهر وتختفي تدهش العلماء وتحير المتابعين على حد تعبيره.وقال إن "تمثال أبو الهول لن يبقى حجرا صامتا ومدينة شرم الشيخ ستستعيد عزها وتتغلب على محاولات كسرها وإخماد وهجها".

وتابع: شائعات حول سحب الأموال من البنوك المصرية ثم الإفلاس والذي كان من المستحيل جمعه في الجامعة العربية سوف يُجمع.

وتوقع الفلكي الشهير كشف أيادي شريرة تحاول سرقة أهم القطع المصرية القديمة التي لاتقدر بثمن.

جدير بالذكر أن حايك في حقل التوقعات منذ عام 1985 وأطلق عليه البعض اسم نوستراداموس العرب لتحقق أغلب توقعاته في كل عام.