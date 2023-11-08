انت الأن تتابع خبر طريقة عمل العصيدة الجنوبية أفضل الأكلات الشتوية لشتاء 1445/2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العصيدة تُعد واحدة من الحلويات التقليدية الشهيرة والمحبوبة في عدة دول عربية، وتُقدم عادة في المناسبات الاجتماعية وخاصة في فصل الشتاء، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة والدفء. تشتهر العصيدة في دول مثل السودان، السعودية، الكويت، ليبيا، تونس والجزائر. وتتميز بتنوع طرق تحضيرها وتقديمها. في هذا المقال، سنركز على طريقة تحضير العصيدة الجنوبية ونستعرض مكوناتها وخطوات تحضيرها.

العصيدة الجنوبية

المكونات:

3 كوب من التمر منزوع النواة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الماء.

سمن للتقديم.

طريقة التحضير:

نضع التمر في الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الماء ثم نخلط جيدًا.

نضع الخليط المتكون في قدر على نار هادئة ونقوم بإضافة الملح ونقوم بالتحريك.

نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونترك المزيج على نار هادئة لمدة خمس وأربعين دقيقة حتى يصبح متماسكًا.

نقدم العصيدة الجنوبية مع السمن على وجهها.

العصيدة الجنوبية السعودية

المكونات:

500 غرام من التمر منزوع النواة.

3/4 كوب دقيق.

50 غرام زبدة.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 أكواب ماء.

طريقة التحضير:

نقوم بطحن التمر مع الماء في الخلاط الكهربائي.

نضع المزيج المتكون في قدر على النار ونقوم بإضافة الزبدة ونحرك جيدًا.

نقوم بإضافة الدقيق بالتدريج ونستمر في التحريك.

نقوم بتنكيه الخليط بالملح والفلفل ثم نترك العصيدة على نار هادئة لمدة خمس وأربعين دقيقة.

نقدم العصيدة في أكواب صغيرة.

العصيدة الجنوبية بالخبز

المكونات:

1/2 كوب زبدة مذابة.

ملعقة صغيرة هال مطحون.

1/2 كوب عسل أو تمر.

مكونات الخبز:

3 أكواب دقيق.

1/4 كوب زيت نباتي.

كوب ماء.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير:

نسخن الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

نخلط الدقيق، والزيت، والملح في وعاء ونضيف الماء تدريجياً مع العجن المتواصل حتى نحصل على عجينة لينة.

نغطي الوعاء ونترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.

نشكل العجينة إلى أرغفة ونضعها في مقلاة مدهونة بالزبدة. نترك الخبز حتى يصبح ذهبي اللون.

نخرج الخبز من المقلاة ونتركه يبرد.

نعيد الخطوة إلى أن ننتهي من الكمية.

نقطع الخبز إلى قطع صغيرة.

نضع الخبز المفتت في وعاء ونضيف الزبدة ونخلطهما.

نضيف الهال والعسل ثم نواصل الخلط.

نضيف حبات التمر ونضع العصيدة في طبق التقديم.