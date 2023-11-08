استمتع بنكهة المذاق الفريد مع مخلل الليمون المعصفر على طريقة الشيف نونا

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رياض - احمد صلاح - مخلل الليمون المعصفر هو أحد الأطباق الجانبية التي تضفي روحاً من الانتعاش والتألق على مائدتك، ليس فقط بفضل مذاقه اللاذع الحامض، بل أيضاً بسبب لونه المعصفر الذي يشبه أشعة الشمس الدافئة. إنه ليس مجرد مخلل، بل هو جزء من التراث الغذائي العربي الذي يمكن أن يحول أبسط الوجبات إلى مأدبة لا تُنسى. تعلم كيف تحضر هذا الجانب الشهي في مطبخك بكل سهولة ويسر مع الشيف نونا، التي تقدم لك الوصفة الأمثل لمخلل الليمون المعصفر الذي يمكن أن يكمل مذاق كل الأطباق بلمسة متوسطية ساحرة.

مكونات تحضير مخلل الليمون المعصفر الشهي

لتحضير مخلل الليمون المعصفر الذي يتميز بطعمه الغني ولونه الزاهي، ستحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة، هذه المكونات تكفي لتحضير كمية وافرة تكفي لأسابيع من الاستمتاع بأطباقك المفضلة مع لمسة حامضية مميزة، أقدم لكي جميع المكونات الأساسية لعمل الليمون المعصفر.

المكونات:

٢ كيلو من الليمون الكبير

نصف كيلو من الفلفل الأخضر الحار

نصف كيلو من الجزر المبشور

٢ كوب من عصير الليمون الطازج

كوب من الزيت النباتي

ماء مغلي (كمية كافية لتغطية الليمون)

٢ كوب من العصفر للون المعصفر المميز

٢ كوب من حبة البركة

نصف كوب من الشطة لإضافة الحرارة والنكهة اللاذعة

ملح (حسب الرغبة)

خطوات إعداد مخلل الليمون المعصفر المنزلي

لعشاق المخللات والنكهات الحامضية المعتقة، إليكم طريقة موثوقة لتحضير مخلل الليمون المعصفر الشهي، يتميز هذا المخلل بطعمه الغني ومظهره الجذاب، ويمكن حفظه لفترات طويلة ليكون الإضافة المثالية لمائدتك.

1. تحضير المحلول:

بداية، ضع في إناء كمية مناسبة من الماء المغلي المبرد، ثم أضف إليه عصير الليمون الذي تم سلقه مسبقاً وقليل من الخل للتعقيم، من ثم، اضف الملح وعصير الليمون الطازج والشطة للحصول على نكهة حادة ومميزة، يمكن أيضاً إضافة ورق الغار، البابريكا، وقطع من القرفة لإثراء المخلل بالنكهات العطرية.

2. تجهيز الحشو:

في وعاء منفصل، امزج العصفر وحبة البركة مع عصير الليمون، الملح، الفلفل الحار المقطع والجزر المبشور، اخلط هذه المكونات جيداً حتى تتجانس.

3. حشو وتعبئة الليمون:

قم بشق حبات الليمون إلى أربعة أجزاء دون أن تفصلها تماماً عن بعضها، ومن ثم املأ الفتحات بخليط العصفر وحبة البركة، بعد ذلك، رتب حبات الليمون المحشوة داخل برطمان معقم وجاف.

الإغلاق والتخزين:

صب محلول الماء المعد مسبقاً فوق الليمون في البرطمان، واحرص على تغطية الحبات بالكامل، أضف طبقة من الزيت على السطح لتشكيل حاجز يمنع دخول الهواء، ثم أضف قشر الليمون للحفاظ على النكهة والعطر، أغلق البرطمان باستخدام كيس الثلاجة لضمان الختم الجيد واتركه في مكان بارد ومظلم لمدة 6 أشهر.

بعد انقضاء الفترة المحددة، يصبح مخلل الليمون جاهزاً للتقديم كمقبلات شهية أو كإضافة لمختلف الأطباق.