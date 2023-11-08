انت الان تتابع خبر بعد أن صدمت الجميع بتحقق توقعاتها بالحرب الأخيرة..ليلى عبد اللطيف تحذر: الكارثة تقترب وستحدث في هذه الدول.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت العرافة ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وتحديدا على لبنان.

واشتهرت ليلى عبد اللطيف بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل ما جعلها تحظى بثقة متابعيها حول العالم العربي، مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وهو ما جعلها محل اهتمام كبير من وسائل الإعلام والجمهور.

وأصبحت ليلى عبد اللطيف، شخصية بارزة في علم التنجيم، وتثير توقعات ليلى عبد اللطيف جدلًا واسعا في كل عام، ومن توقعات ليلى عبد اللطيف التي تحققت بالفعل على سبيل المصادفة:

وجاءت توقعات ليلى عبد اللطيف عن 2024 في التنبؤ بكوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وإعلان لحالة الطوارئ في هذه البلاد.

وقالت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وتحديدا على لبنان، وتنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة ما يشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة وأن الشخصية المستهدفة شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.