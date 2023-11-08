انت الان تتابع خبر "انت شو دخلك انت ما خصّك".. انهيار ليلى عبد اللطيف على الهواء بعد فضح حقيقة توقعاتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصبحت الفلكية ليلى عبد اللطيف واحدة من أشهر الشخصيات في الوطن العربي مؤخرا، حيث ينتظر الكثير من الجمهور توقعاتها التي تطلقها من حين لاخر.

توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف اثارت الجدل مؤخرا ما جعل البعض يبحثون عن حقيقة هذه التنبؤات، وهل هي فعلا توقعات أم عكس ذلك.

صفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير أعادت تداول فيديو، ظهرت فيه الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف وهي منهاره بشكل كبير.

ليلى عبد اللطيف لم تتحمل الاتهامات التي وجهت لها، ورفضتها رفضا قاطعا، وردت على المذيع الذي كشف بعض اسرارها بطريقتها الخاصة.

ظهرت ليلى عبد اللطيف وهي منفعلة، حول “فضيحة” جديدة لحقت بإسمها وهو تلقيها مبالغ مالية طائلة من سياسيين مقابل تكهّنات وقراءة المستقبل لهم.

و يُظهر مقطع الفيديو سؤال الإعلامي حول المبلغ الذي تتقضاه في هذه الحالات الخاصة من طرف رجال الأعمال و السياسين و عن تلقيها شيك بقيمة 150 ألف دولار لكنّها رفضت الإجابة او التوضيح و إكتفت بجملة و هي مرتبكة : انت شو دخلك انت ما خصّك… انه هذا السؤال لا ينسأل خلي سياسي يدقلك يقولك قديش قبضت”.

و أثار مقدم البرنامج الجدل من خلال عرضه لشيك بقيمة 150 ألف دولار جعل ليلى عبد اللطيف تشعر بتوتر و ترد بعصبية : ” ما آلك حق تجيب شيك ..انا فل من الحلقة اذا ما شلته من 2012 شيك ب 150 ألف دينار من شخصية سياسية ما إلك حق تحطه. عمري ما فرضت على … شخصية لبنانية و عربية مقابل أني أعمل و أقرأ توقعات”.