انت الان تتابع خبر هذا ما سيحدث للبرهان وحميدتي.. ليلى عبد اللطيف تفاجئ السودانيين بهذه النبوءة وتثير جدلاً واسعاً !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قبل انتهاء العام 2023 ودخول العام 2024، فاجأت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الشعب السوداني بتوقعات صادمة.

وفي مقطع مصور لها تنبأت العرافة الشهيرة ببعض الأحداث السياسية التي قد تحدث في السودان خلال الأيام القادمة.وقالت إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان سيتعرض لمحاولة اغتيال أو محاولة خط يرة تطال محيطه.

وتوقعت اغتيال شخصية سياسية سودانية بارزة في سلم الطائرة لافتة إلى أنها ترى الخطر يحوم حول قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وفقا لتوقعات ليلى عبداللطيف ستشهد بعض الدول في قارة إفريقيا انقلابات عسكرية وغير عسكرية، وستندلع حرب أهلية في بعض تلك الدول، وستنتشر الأوبئة والأمراض.

واختتمت: "أصوات طلب النجدة وصرخات استغاثة سنسمعها على نحو مباشر ومؤثر على شاشات التلفاز في إحدى دول العالم، وذلك بسبب وقوع حادث مؤسف وخطير، وسنرى عمليات الإنقاذ تتدخل للمساعدة".