انت الان تتابع خبر مصر والسعودية وتركيا.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ما سيحدث خلال الفترة القادمة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الجمهور العربي يبحث عن العرافة ليلى عبد اللطيف وتوقعاتها، بشكل كبير حيث تصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو تتوقع فيه بأحداث حفل زفاف العراق.

وظهرت ليلى عبد الطيف في مقطع الفيديو تتوقع تحول حفل زفاف لمأتم في العراق قائلة خبر صاډم ينتشر في حفل زفاف وهذا الخبر سيحول أجواء الزفاف إلى أجواء عزاء.

واشاد الجمهور السوري بتوقعات العرافة الفلكية هذه المرة مستبشرين بما تنبأت به وراجيين توقعه حيث كانت فترة الحړب صعبة للغاية.

وقالت عبد اللطيف أن سورية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.

وتوقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي المياه والكهرباء والغذاء والوقود والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

وعن السعودية أوضحت ليلى عبد اللطيف انها ستتغلب على أي کاړثة طبيعية أو وبائية تصيبها وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخړى.

أما توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر فتنبئت فيها بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وتنبأت ليلي عبد اللطيف بوقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد،

وحذرت ليلى عبد اللطيف الجمهور التركي وقالت أن هناك فيضانات قادمة في تركيا ستؤدي إلى كوارث وذلك سيتسبب في حالة من الرعب بين السكان، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد.