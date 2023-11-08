انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تحذر وتفجر مفاجأة.. هذا ما سيحدث في الأيام القادمة!! الله يستر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ما من شك بأن ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق بعضها بالفعل ما جعلها تحظى بثقة متابعيها حول العالم العربي، مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وقالت ليلى عبد اللطيف على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، إن الشهور المتبقية من عام 2023 ستكون مقلقة على بعض دول العالم وتحديدا على لبنان، وتنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة ما يشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة وأن الشخصية المستهدفة شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.

واستكمالا لتوضيح توقعات ليلى عبد اللطيف 2024، فقد تنبأت أيضا في توقعاتها لدولة لأردن، استمرار الاحتجاجات والاضطرابات السياسية، مع احتمال حدوث تغييرات في الحكومة.

وتتوقع ليلى عبد اللطيف أيضا تفاقم أزمة المياه في الأردن، مما سيؤدي إلى نقص في المياه الصالحة للشرب، وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى الأردن، مما سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الأردنية.

وحذرت عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف من وقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد.

وتوقعت ببوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة والإعلام يتجه إلى مدينة تكساس، وكوارث طبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف.