انت الأن تتابع خبر نوعي سفرتك .. قدمي كرات اللحم بالبصل المكرمل الشهي والطيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كل أم وربة منزل تبحث دائماً على أنواع واصناف من الأكلات الطيبة التي تقدمها لأسرتها و تكون شهية ولذيذة، سنقدم لكي عزيزتي وصفة كرات اللحم بالبصل المكرمل الرائعة، تابعوا معنا الفقرات التالية من خلال بوابة مولانا الاخبارية و أتمنى أن تجربوا الوصفة وتنال إعجابكم وتكتبوا لنا تعليقكم .

مكونات كرات اللحم بالبصل المكرمل البسيطة

نصف كيلو من اللحم المفروم .

ثمرة من البصل الأبيض صغيرة الحجم .

ثمرة بصل أحمر صغيرة الحجم مفرومة ومعصورة من الماء .

قليل من البقدونس المفروم .

ربع كوب بقسماط ناعم .

ذرة من الملح .

رشة من الفلفل الأسود الناعم .

ملعقة صغيرة من الثوم البودر .

نصف كوب ماء .

نصف ملعقة صغيرة بهارات كفتة .

نصف كوب خل بلسميك .

نصف كوب كريمة طبخ قليل من الزيت النباتي.

طريقة عمل كرات اللحم بالتفصيل

في وعاء عميق نضع اللحم المفروم مع رشة الملح والفلفل الأسود وبهارات الكفتة والثوم البودر و كمية البقسماط الناعم مع إضافة البصل المعصور والبقدونس ثم نعجنهم جيداً مع بعض.

نشکل اللحم لكرات صغيرة الحجم ، في مقلاة غير قابلة للإلتصاق نسخن كمية الزيت ونشوح فيها كرات اللحم حتى تصبح ناضجة وذهبية اللون.

نخرج كرات اللحم من المقلاة ثم نضع في نفس المقلاة البصل الأحمر بعد تقطيعه لشرائح و نستمر في التقليب حتى يذيل و يتكرمل و من وقت لأخر تزيد ملعقتين من الماء كي لا تحترق البصل.

ثم نعيد كرات اللحم مرة أخرى في المقلاة تم نقلب ثم نضيف المياه و الكريمة وخل البلسميك ونضبط الملح والفلفل الأسود ونتركه على نار هادئة حتى تتسبك قليلاً.

نقدم هذه الوصفة مع مكرونة محمرة أو أرز أصفر أو بالشعرية ، بالهناء .

قدمنا لكم وصفة كرات اللحم بالبصل المكرمل الطيبة أتمنى أن تجربوها