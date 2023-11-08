انت الأن تتابع خبر ولادك هيطلبوها منك .. قدمي بيتزا الفواكه اللذيذة جداً والمختلفة الغنية بالفواكه الطازجة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -الفواكه من أكثر الأطعمة اامفيدة جداً للجسم لإحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن الغذائية والأليلف الغذائية المهمة للجسم ولصحته، في هذا المقال يقدم لكم مطبخ مولانا وصفة مميزة مبتكرة وهي بيتزا الفواكه الطازجة لتقدميها لأسرتك في وجبة الفطار أو العشاء سيعجب أطفالك كثيراً، تابعوا معنا الفقرات التالية بالمكونات والخطوات وأتمنى أن تعجبكم، انتظروا منا المزيد من الوصفات الشهية.

مكونات بيتزا الفواكه الطيبة

ما هي الاشياء التي توضع على البيتزا؟

مكونات العجين

١٧٠ جرام دقيق.

١ ظرف باكينج بودر.

١١٥ جرام زبد طري.

١٥٠ جرام سكر

حبة بيض كبيرة.

١ ظرف فانيليا بودر.

مكونات الحشو

٢٢٥ جبنجبن كريم ناعمة مثل (فيلادلفيا، أو لافاش كيري أو بريزيدون).

٦٥ جرام سكر.

كيس فانيليا.

ثلاثة ثمرات موز كبيرة مقطعة شرائح.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

عبوة كمبوت أناناس قطع كبيرة.

٣٥٠ جرام فراولة مقطعة أنصاف.

ثمرتان كيوي مقطعة شرائح.

ثمرتان يوسفي فصوص مقشرة.

١٠٠ جرام مربى فاكهة حسب الذوق.

ملعقة كبيرة ماء

طريقة عمل بيتزا الفواكه اللذيذة

في وعاء عميق نمزج الدقيق والباكينج بودر.

في وعاء أخر نخفق الزبد والسكر بالمضرب الكهربائي جيداً حتى يصبح الخليط كريمي ناعم.

نكسر البيض والفانيليا على الخليط ونستمر في الخلط.

نقوم بإضاف تدريجيا على الخليط.

في صينية بيتزا بسور رفيع مدهونة بالزيت نفرد العجين حتى يشكل دائرة متساوية متوسطة السمك.

ثم نضعها في الفرن لمدة ١٠-١٢ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا نخرج الصينية من الفرن ونتركها جانباً تبرد.

في اناء نخلط الجبن مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا.

نفرد على عجين البيتزا كقاعدة، ثم نذوع شرائح الموز ونرش عليها عصير الليمون حتى لا يتغيير لونها.

نوزع شرائح الفاكهة على عجينة البيتزا يمكنك ترك أطفالك يساعدوا في هذه الخطوة .

نترك البيتزا في الثلاجة لمدة ١ ساعة، في وعاء صغير نخلط المربى بالماء و نوذعها فوق البيتزا.

وأخيراً نعرفنا على طريقة تحضير بيتزا الفواكه الطيبة ونقدمها مع كوب من العصير وبالهناء.