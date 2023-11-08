شمس الكويتية تفجر غضب الكويتيين بفيديو مسرب أظهرت خلفيتها بوصله رقص شرقي

أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل مجددًا، بعد انتشار مقطع فيديو مسرب لها وهي ترقص رقصًا شرقيًا جريئًا في أحد الأماكن العامة.

وظهرت شمس في الفيديو وهي ترتدي فستانًا قصيرًا، وهي ترقص على أنغام أغنية شعبية كويتية.

وأثار الفيديو غضب العديد من الكويتيين، الذين اعتبروا أن شمس تسيء إلى سمعة الكويت وعاداتها وتقاليدها.

وطالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية ضد شمس، فيما طالب البعض الآخر بالاكتفاء بإيقاف نشاطها الفني.

ودافعت شمس عن نفسها، قائلة إنها لا تفعل أي شيء خاطئ، وأنها فقط تمارس هوايتها في الرقص.

دائما ما تثير الفنانه الكويتيه شمس الكويتية الجدل من حين لآخر بسب إطلالتها القوية وهذه المرة غيرت الأوضاع حينما أشعلت غضب جمهورها وذلك عندما نشرت فيديو لها قال الكثيرون أنها تحدت اشهر راقصه في الوطن العربي وسما المصري

نشرت الفنانة ​شمس الكويتية​ فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بفستان باللون الزهري وهي تضع المكياج على وجهها.

ظهرت الفنانة شمس الكويتية بالفيديو وهي تستدير حول نفسها وتستعرض جسمها الذي بدا مختلفا تمام، حيث لاحظ المتابعون أن شمس قد غيرت شيئء ما بشكلها حيث ظهرت ومؤخرتها أكبر بشكل جدا ملحوظ

تداول رواد مواقع التواصل الصورة على صفحاتهم الخاصة عبر مواقع التواصل الإجتماعي معلقين عليها قائلين أنها تعرضت لعمليات تكبير لمؤخرتها.

وليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها شمس الجدل بسبب إطلالاتها أو تصرفاتها، فقد سبق أن أثارت الجدل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، كما سبق أن ظهرت في حفلات رقص جريئة.

يذكر أن شمس نشرت مسبقا فيديو لها على خاصية القصص القصيرة “الستوري” على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بروب الاستحمام الأبيض.