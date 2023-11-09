انت الان تتابع خبر ممنوع منعاً باتاً دخول المراهقات.. فتاة سعودية مراهقة وضعت زيت الزيتون على هذه المنطقة من جسدها في ليلة الزفاف وبعد 10 دقائق حدثت المفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت سيدة سعودية عن تجربتها الرائعة مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة، موضحة أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في الجسم مثل الخلايا الميتة خصوصاً في الوجه، بالإضافة إلى خشونة بعض المناطق، وعندما اقترب موعد زفافها لجأت إلى زيت الزيتون وداومت على استخدامه حتى جاء موعد الزفاف وكانت بشرتها قد اصبحت ناعمة ورطبة وخالية من العيوب. زيت الزيتون في ليلة الزفاف

في رسالة بعثتها إلى احد المواقع الاستشارية، قالت سيدة سعودية أن زيت الزيتون ساعدها قبل الزفاف في تنعيم وترطيب جسمها والتخلص من خلايا الجلد الميتة التي كانت تؤرق حياتها وتمثل مصدر قلق وازعاج لها.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل تجربة السيدة السعودية مع زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون يمتاز زيت الزيتون عن مرطبات البشرة بأنه يصل إلى أعماق الجلد؛ مما يشكل درعا دائما للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها ناعمة ونضرة. و لتحقيق الفائدة المثلى يفضل شراء زيت الزيتون البكر النقي الممتاز؛ لأنه يحتوي على جميع العناصر التي تفيد البشرة

فيما يلي نقدم لك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام زيت الزيتون للعناية ببشر

• اعلمي أن البشرة قد لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، لكن فائدته تدوم لوقت أطول. يفضل المواظبة على استخدام زيت الزيتون بشكل يومي.• من الأفضل دهن الجلد وهو رطب بالماء، وهذا سيخفف من شعورك بالانزعاج من دسامة زيت الزيتون، كما يمكنك أن تخلطي القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون هذا سيعطيك فائدة أكثر ويمنحك شعورا منعشا.

• استبدلي مرطبات البشرة بزيت الزيتون، وادهني الجلد الجاف على أي جزء من جسمك (الوجه والمرفقين والقدمين ، الخ).

• يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدمينها كقناع لوجهك، ومن الخلطات المفيدة :مزيج الشعير مع الماء وزيت الزيتون البكر الممتاز.

2- مزيج السكر مع زيت الزيتون؛ هذا القناع من أفضل المرطبات.• استبدلي كريم الليل بهذا الخليط:

اخلطي الخل مع الماء بنسب متساوية، ثم ضعي فوقهما بضع قطرات من زيت الزيتون.

فوائد هذه الخلطة:

1- زيت الزيتون يرطب الجلد وأنت نائمة، أما الخل فيعمل على تفتيح البشرة، ويساعد على تقشير الجلد.

2- يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، وبالتالي يبطئ من ظهور علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.- يمكن استخدام زيت الزيتون كبديل لمرطب الشفاه ومرطب للشعر والأظافر.

4-أظهرت بعض البحوث أن دهن الجلد بزيت الزيتون بعد التعرض لأشعة الشمس قد يساعد في التقليل من الأضرار الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس

5- قد تساهم المداومة على الدهن الجلد بزيت الزيتون في علاج بعض الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة مثل الأكزيما والصدفية.

6-إن إضافة فيتامين (هـ) لزيت الزيتون قبل استخدامه على الجلد؛ يجعله فائدته توازي جميع المنتجات الموجودة في الأسواق للعناية إذا كانت بشرتك جافة ومتقشرة: يمكنك خلط زيت الزيتون، مع ملح البحر، ثم قومي بفرك المنطقة وتدليكها حتى تتخلصين من الجلد الميت، والحصول على طبقة من الجلد صحية ونضرة.يمكنك إضافة بضعة ملاعق من زيت الزيتون مع القليل من زيت اللافندر الأساسي إلى ماء الاستحمام، هذا سيمنحك استرخاءً وترطيبا للجسم كله

1- زيت الزيتون مفيد جداً للأظافر والمنطقة الجافة المحيطة بها، يمكنك فرك الجلد المحيط بالظفر بالقليل من زيت الزيتون

2-استبدلي مزيل ماكياج العيون بقطرة أو اثنتين من زيت الزيتون، على أن يكون من النوع الممتاز، ضعيها على قطعة صغيرة من القطن، وازيلي الماكياج بها، هكذا ستضمنين عدم حدوث التهيج في المنطقة الحساسة حول منطقة العين من جهة ومن جهة أخرى فإن الاستخدام المستمر لزيت الزيتون يؤدي إلى نعومة البشرة حول العينين مما يمنع ظهور التجاعيد.وصفات زيت الزيتون للعروس .إليك باقة من الوصفات الطبيعيّة لمقشّرات يمكنك تطبيقها على بشرة جسمك وتقشيرها قبل زفافك، هذه الوصفات الطبيعية المكونة من زيت الزيتون والعديد من المكونات الأخرى الطبيعية أيضاً. لعروس هذا الموسم جرّبي هذه الوصفات:

زيت الزيتون والعسل والسكّر لـتقشيرالبشرة

– امزجي 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز مع ملعقتين كبيرتين من العسل ونصف كوب من السكّر.

– استخدمي هذا المقشّر ما بين مرّة و3 مرّات في الأسبوع، اعتماداً على مدى حساسيّة بشرتك.– هذا المقشّر مثاليّ لبشرة الوجه، لأنّه يخلّصها من الخلايا الميتة، ويعيد ترطيبها وينعّمها في نفس الوقت.

الحليب وزيت الزيتون للعناية باليدين والقدمي

• أسكبي الحليب مع بضع قطرات من زيت الزيتون البكر الممتاز في وعاء من الماء الدافئ.

• إنقعي يديك وقدميك في الوعاء قبل جلسة المانيكور والبيديكور

• الحليب مرطّب طبيعي ذو تأثير فعّال على البشرة، فيما زيت الزيتون ينعّم ملمسها.زيت الزيتون والملح الخشن لتقشير الجسم

• جرّبي مقشّر الملح عبر مزج كوب من الملح البحري الخشن مع كوب من زيت الزيتون البكر الممتاز، وإضافة بضع قطرات من زيت عطريّ إلى المزيج.يمكنك إضافة بشر البرتقال أو الليمون إلى الخليط، لمنحه رائحة زكيّة، مفعمة بعبق الحمضيّات.

• يمكنك استبدال الملح بالسكّر في هذا المقشّر المثالي للبشرة قبل ارتياد الشاطئ أو أيّ جلسة تسمير.

زيت الزيتون للشعر

للعناية بشعرك إليك هذه الطريقة الجميلة والتي تكسب شعرك نعومة وتخلصك من القشرة.

• قومي بالاستحمام بالشامبو ثم دلكي شعرك بخليط متساوي من زيت الزيتون، والماء، واتركيه على شعرك لمدة 5 دقائق ، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والماء هذا سيمنح شعرك التألق والقوة ويكسبه اللمعان الصحي.

كما يفضل استبدال المنتجات الصناعية التي تستخدمينها عند عمل حمام الزيت لشعرك، ببضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، كما أن زيت الزيتون يفيد في معالجة قشرة الرأس التي يعاني منها الكثيرون