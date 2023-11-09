انت الأن تتابع خبر "لماذا تسخرون مني انا واحدة منكم".. المتنبية ليلى عبد اللطيف تفتح قلبها للجمهور وتفجر مفاجأة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الفلكية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف مفاجأة بعدما فتحت قلبها للجمهور، حيث تسألت عن سبب السخرية منها وعدم الاهتمام بتوقعاتها.

ليلى عبد اللطيف حذرت من يكذب توقعاتها التي اطلقتها مؤخرا، حيث أكدت أن على الجميع أخذ الحيطة والحذر.وقالت ليلى عبد اللطيف أنه من الاحرى أخذ الاحتياطات اللازمة بدلا من الانتظار حتى حدوث الكارثة، الأمر الذي اثار جدلا واسعا عند الجمهور.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.