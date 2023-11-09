انت الأن تتابع خبر رجل مصري حقير زوجته جميلة وجميع أصدقائه يطلبون منه أن يعيرها لهم ليلة واحدة، فقام بتصويرها وبدأ يبيع صورها لاصدقائه.. لن تتخيلوا رد فعلها عندما اكتشفت فضيحتها على النت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ساحات محكمة الأسرة ، وقفت زوجة تشتكي زوجها،في دعوي طلاق للضرر قائله: دا بيخليني أصور نفسي طول الوقت، كنت أفتكر إني بوحشه معرفش أنه مش راجل وبينشرها على المواقع ليتحصل منهم على أموال عن طريق إرسالها لبعض الأشخاص ما دعاها للانفصال عنه.قالت الزوجة أمام محكمة الأسرة في قضية: البداية اتجوزنا من 3 سنوات ولسه مفيش أطفال ومن سنتين جوزي عمل حادثه خبطته عربية نتج عنها أنه مش هينفع يمشي علي رجله تاني قررت وقتها إن انزل وأشتغل وهفضل في ضهرك “،

أشتغلت في عيادة و كنت بصرف أنا علي البيت وبدي جزء منه له عشان ميحسش أنه عاجز فجأة لاقيته بيطلب مني طلبات غريبة جدا زي أني أصور نفسي وأنا بستحمي أو بغير هدومي وكان أوقات كمان يصورني هو وأنا نايمة أو وأنا بنضف الشقة.وتابعت: الزوجة، فضلنا وقت طويل علي الحال ده وكنت بعمل كل حاجة بيطلبها اتصوري اتصور عادي مش بقول له لا علشان جوزي أكيد مش أتخيل أنه يعمل بيها أي حاجة، مرة بالصدفة كنت بعمل حاجة علي تليفونه ولقيت واحد باعتله فيديو ليا وبيقوله ” مراتك حلوة أوي ما تسلفهاني”.واختتمت :” دا كمان طلع بجح لما واجهته قالي لو مش عاجبك روحي علي بيت أبوكي, قولت له بقي أنا بنزل كل يوم أشقي وأتعب عشان أشيل عنك وفي الآخر تعمل في كل ده ، وعلشان كدة جيت المحكمة أعمل دعوى.