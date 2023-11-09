انت الان تتابع خبر الفيديو الذي أخفته أمريكا عن العالم.. وضعوا كاميرا في قبر الرئيس الراحل صدام حسين أثناء دفنه وبعد اقل من 4 ساعات حدثت مفاجأة مدوية لم تكن بالحسبان أصابتهم بالحيرة والجنون ولم يجدوا لها تفسير حتى اليوم..!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد مرور أكثر من 16 عامًا على وفاة الرئيس العراقي السابق “صدام حسين”، يستمر الحديث عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر.

وفي الأيام الأخيرة، تمت إعادة نشر رواية تتحدث عن وضع كاميرا من قبل أحد الأمريكيين في قبر صدام حسين أثناء دفنه لمشاهدة ما سيحدث له في القبر. ولكن المفاجأة التي واجهها في اليوم الثاني أصابته بالصدمة ودفعته للهروب إلى بلاده، حسبما ذكر في الفيديو الذي نشرته قناة “لولو 7” على منصة يوتيوب.