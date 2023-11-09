انت الان تتابع خبر موعد الكارثة اقترب.. الفلكية ليلى عبد اللطيف تفجّر مفاجأة وتكشف بكل جراءة ماسيحدث الايام القادمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعات اللبنانية ليلي عبد اللطيف تحظى باهتمام الاف الاشخاص في مختلف دول العالم العربي، وتلقى التنبؤات التي تُدلي بها في قناتها الرسمية اهتمام كبير من الجمهور.

وخرجت العرافة ليلى عبد اللطيف عن صمتها وكشفت عن توقعاتها للأسبوع المقبل، محذرة من كارثة وداعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر مما سيحدث.

وتوقعت العرافة ليلى عبد اللطيف هزة أرضية في احدى الدول العربية ولمحت أنها تقع في قارة إفريقيا.

وزعمت أن تشهد بعض الدول في قارة إفريقيا انقلابات عسكرية وغير عسكرية، وستندلع حرب أهلية في بعض تلك الدول، وستنتشر الأوبئة.

وقالت إن تركيا ستعود الى قلب الحدث من جديد من خلال أحداث مؤسفة في احدى المدن التركية مما سيؤدي الى حصول فوضى وبلبلة كبيرة والجيش التركي يتصدى.

وفي سياق آخر قالت إنه سيكون هناك بعض الحشود الغاضبة من الجيش اللبناني بشكل كبير.

واستطردت بأن “موظّفي مطار رفيق الحريري الدولي في قلب الحدث، إذ سيشهد المطار فوضى تنجح جهود رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في إنهائها والتوصل إلى حلحلة.”

واثارت توقعات ليلى عبد اللطيف بلبلة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وتمنى المتابعون عدم تحققها.