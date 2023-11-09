انت الأن تتابع خبر اختبار شخصية.. أول ما تراه أولا سيكشف عن أسوأ سمات شخصيتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من خلال اختبار الشخصية هذا تستطيع أن تكشف عن خبايا في شخصيتك تجهلها، ويعرفك حقائق عنها، ويظهر أسرار كامنة، ومنها معرفة أسوأ سمات شخصيتك، وذلك بناء على ما تراه أولا في هذا الخداع البصري.

أول ما تراه أولا في الصورة

أمعن النظر في صورة الوهم البصري التي أمامك، ثم اخبرنا بما وقعت عينك عليه منذ الوهلة الأولى.

المرأة

اذا وقعت عينك على المرأة من أول وهلة، فإن إحدى أسوأ عاداتك هي الاهتمام بالشكليات بالمظهر الخارجي ولا تهتم إلى الجوهر، تحكم على الناس من مظهرهم، لذلك تكون قلق ومتوتر دائما بسبب اهتمامك بمظهرك، بصورة تكاد تكون مرضية، ومع ذلك أنت بشخص ليس بسيء.

الجسر

اذا وقعت عينك على الجسر من أول وهلة، قد تكون أسوأ صفاتك هي الجمود وافتقادك إلى العاطفة، ولكن هذا لا يعني انك شخص بلا مشاعر وبارد، ولكن هكذا شخصيتك عاطفتك مقننة تظهرها في حدود المعقول، حب الأخرين ليس من أولوياتك في الحياة.

النهر

اذا وقعت عينك على النهر من أول وهلة، تحب أن تظهر نفسك في المكان الموجود فيه، وتفكر دائما بوضعك الاجتماعي بين الآخرين.

القارب

اذا نظرت إلى الصورة ووقعت عينك على القارب من أول وهلة، قد تكون شخصية تقدر ذاتك أكثر من اللازم، وعلى حساب أي شخص، قد يراك الأخرين انك أناني، ولكن العكس غير ذلك، انك شخص يثق في نفسه، ولكن بطريقة زائدة، لا تحب أن تطلب المساعدة من أحد.