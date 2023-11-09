انت الان تتابع خبر"لن ينجو منها إلا من أراد له الله".. ليلى عبد اللطيف ترفع يدها بالدعاء وتربك العالم بتوقعاتها الدامية التي يشيب لها الرأس .. هذا ما سيحدث بعد أيام والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توقعت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف في إطلالة جديدة لها عبر قناتها الشخصية على يوتيوب، ظهرت فيها وهي تبكي مجموعة من التوقعات زعمت حدوثها خلال الفترة القادمة.

ناقوس الخطر يدق أبواب أوروبا تتوقع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف دخول الحروب في بعض الدول الأوروبية، ما يزيد من نسبة الهجرة من تلك الدول، وسيكون المشهد الاوروبي في الفترة القادمة مليء بالمعاناة والمأسي، قد تؤدي إلى إفلاس شركات أوروبية كبيرة.

الفيضانات تهدد بعض دول العالم

تتوقع ليلى عبد اللطيف أن تتعرض بعض دول العالم لفضيانات تهددها خلال المرحلة القادمة، حيث تطال تلك الفيضانات مساحات شاسعة وكبيرة من مساحات تلك الدول ومنها عربية وأجنبية، قائلة «الله يستر».

وفاجأت ليلى عبد اللطيف الجمهور بتوقعات صادمة للعام 2024 حيث تحدّثت عن عام دموي واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، فضلاً عن تحذيرها من وباء قاتل قد يجتاح العالم وحذرت من أن بعض الدول ستشهد مشاهدَ نيران خطيرة بين الناس، لا سيّما كوارث زراعية وأزمات غذائية.