انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة الكارثة التي ستقع بعد ايام.. لن يتخيل أحد ماذا سيحدث؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حسمت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف حقيقة الكارثة التي ستحدث بعد ايام، حيث قالت أن لاداعي للخوف من الفترة القادمة وان توقعاتها تحتمل الصواب والخطأ.

العرافة الشهيرة اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم، ونصحتهم بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.