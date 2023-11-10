انت الأن تتابع خبر ما تراه أولا في هذا الوهم البصري يكشف عن العاطفة السائدة لديك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليكم طريقة ممتعة وشيقة للتعرف على نفسك أكثر، عن طريق إجراء اختبار الشخصية بوابة مولانا الترفيهي، ستتمكن من تحديد العاطفة السائدة لديك، من خلال ما تراه أولا في صورة الوهم البصري، هل أنت مستعد لاكتشاف الكثير عن شخصيتك، والجوانب الخفية لها.

اختبار الشخصية

قم بإلقاء نظرة فاحصة على صورة الوهم البصري، وأخبرنا في التعليقات، أول ما تراه أولا، هل صورة ذئب، أم فتى، أم أشجار، أم ثعبان.

الذئب

إذا شاهدت الذئب أولا، فهذا يدل على أن العاطفة السائدة لديك هي الثقة، وهي تعتبر أعظم وأقوى نقاط قوتك، لديك تفكير منطقي للأمور، تفكر بعمق، لديك عقل قوي تستطيع به مواجهة أي موقف صعب قد يواجهك، قوي الشخصية مسيطر .

الفتى

إذا لفت انتباهك أولا صورة الفتى، فهذا يدل على العاطفة السائدة لديك هي المشاعر، أنت شخص حساس للغاية، لديك كاريزما عالية تجذب الآخرين بك، تجد المقربين يأتون إليك لأخذ المشورة، لأنهم يثقون أنك سوف تقدم لهم النصيحة الصحيحة، لديك وجهة نظر خاصة بك، لا تحب أن يتدخل أحد في شؤونك الخاصة، تحب أن تأخذ قرارك بنفسك دون تدخل الآخرين.

الأشجار

إذا لفت انتباهك صورة الأشجار أولا، فهذا يدل على أن العاطفة السائدة لديك هي القلق، يسيطر عليك القلق بشكل مرض، لديك خوف لا تستطيع السيطرة عليه، تخاف من القادم دائما، وتخشى من فقدان السيطرة على الموقف، تخاف من المستقبل، وتخشى تغيراته، على الرغم من أنك مدرك تماما أن هذه أوهام فقط في خيالك لا أنك لا تستطيع السيطرة على فكرة الخوف نفسها.

الثعبان

إذا رأيت الثعبان أولا، فهذا يعني أن العاطفة السائدة لديك هي الانطواء والعزلة، تعشق الخصوصية، تحب أن يكون لك مساحتك الخاصة ممنوع الاقتراب منها، تخاف من الاحتكاك بالآخرين رغم أنك تحب الناس، ولكن تكره الاختلاط بهم.

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