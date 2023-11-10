انت الأن تتابع خبر "الايام القادمة مليئة بالمفاجآت".. ليلى عبد اللطيف تبكي وتكشف ماسيحدث في نوفمبر وديسمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفلكية ليلى عبد اللطيف أن الايام القادمة مليئة بالمفاجآت، حيث كشفت أن شهر نوفمبر وديسمبر سيكونان الاصعب لهذا العام.

ليلى عبد اللطيف حذرت الجمهور بأخذ الحيطة حيث لن ينفع الندم، بعد حدوث الكارثة، الأمر الذي جعل الجمهور يتسائلون عن التوقع.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.