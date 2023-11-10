انت الان تتابع خبر الشهور الأولى ستكون كارثية.. ليلى عبد اللطيف تحبس أنفاس الجميع بتوقعات مرعبة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أفصحت العرافة ليلى عبد اللطيف تنبؤات سوداوية لعام 2024، حيث أصابة بعض توقعاتها للعام الماضي على سبيل المصادفة، جعل الكثيرون يبحثون عن توقعاتها للعام المقبل.

وتنبأت ليلي عبد اللطيف بوقوع أحداث عالمية مهمة في المستقبل، واحدة من هذه الأحداث هي انتشار وباء قاتل يشبه فيروس كورونا، والذي سيؤثر على التعليم والعمل عن بعد،

وحذرت ليلى عبد اللطيف الجمهور التركي وقالت أن هناك فيضانات قادمة في تركيا ستؤدي إلى كوارث وذلك سيتسبب في حالة من الرعب بين السكان، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في البلاد.

وتحظى توقعات ليلي عبد اللطيف 2024 باهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم العربي، حيث التوقعات والتنبؤات التي تُدلي بها في لقاءتها التلفزيونية مع مطلع كل عام ميلادي جديد، وقبل انتهاء العام الحالي 2023 بثلاثة أشهر تتزايد عمليات البحث عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر وباقي الدول العربية.