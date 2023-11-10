انت الأن تتابع خبر انهارت ووقعت على الارض واعترفت بكل شيء.. القاء القبض على الفلكية ليلى عبد اللطيف يشعل منصات التواصل الاجتماعي.. اليكم تفاصيل ما حدث! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي انباء القاء القبض على الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، الأمر الذي اصاب البعض بالصدمة.وزاد البحث عن اسم العرافة الشهيرة بشكل كبير من قبل الجمهور متسائلين عن سبب القاء القبض عليها.ووفقاً لصحيفة سفير الشمال اللبنانية

طالبت اللجان الاهلية وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالتحقيق مع المنجمة ليلى عبد اللطيف بسبب ما صرحت به عن وقوع احداث امنية خطيرة في مخيم عين الحلوة.

واعتبرت حديث الفلكية الشهيرة يدخل ضمن التحريض والاخلال بالامن ويستدعي من السلطات الامنية وعلى رأسها وزير الداخلية اللبناني وإحالتها الى القضاء المختص بعد ان احدثت بلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي وشغلت الرأي العام اللبناني والفلسطيني.

وكانت توقعاتُ العرافة ليلى عبد اللطيف، ألمحت أنّ أعمالاً أمنية سيشهدها مخيم عين الحلوة في لبنان خلال العام 2023.وأشارت إلى أنّ “الجيش سيكون على أبواب مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا”، كاشفة أن “الفنان فضل شاكر سيكون خارج المُخيّم المذكور”.