انت الان تتابع خبر "تساقط حبال وأحجار من السماء".. ميشال حايك يتخطى جميع الخطوط الحمراء ويطلق توقعات خطيرة.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أطل العالم الفلكي ميشال حايك مجدداً ليقدم توقعاته التقديرية لأحداث العالم العربي والأجنبي في الفترة المتبقية من العام الجاري.

وتوقع حايك تغيّر خارطة الزلازل وباطن الأرض، مشيراً إلى أن الوطن العربي سيشهد هزات أرضية على خطوط جديدة.

وقال حايك سنشهد هزات في البرّ والبحر في منطقتنا، لا يُشبه البعض منها ما حصل سابقاً وستكون مفاعيلها أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون ارتدادات الهزّات قوية، وهزّات صغيرة "رح تعمل العمايل".

وأوضح أنه رأى إلى حين وصوله لتصوير الحلقة، أنّ المنطقة ستشهد 31 هزّة أرضية، إضافة إلى ما سمّاه "هزّة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

وفي التوقعات الطبيعية أيضاً، قال حايك: سنشهد عوامل "ختيرة الكوكب" من ظواهر طبيعية غريبة، كظهور نوع جديد من الشتاء لم نشهده من قبل على أيام طويلة وتساقطه على شكل حبال وحجار، فيضانات، كسوف وخسوف متسارعة، سقوط أجسام من الفضاء، فالكوكب يجدد نفسه بنفسه وكأنه يخلق من جديد.

وأضاف: "خوف من وعلى منظومة صواريخ اس 300 الروسية واهتمام على اعلى المستويات باحداث قاعدة حميميم في سوريا".