انت الان تتابع خبر "ليس كما تتخيلون".. ليلى عبداللطيف تفجّر مفاجأة.. مالذي سيحدث في مصر عام 2024؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -مرة أخرى تطلق الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف توقعات تخص الشأن المصري لتتصدر وسائل التواصل الإجتماعي.

وجاء في توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 لمصر إن الرئيس السيسي سيفوز بولاية رئاسية ثالثة، كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي,

وتوقعت انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.

وعالمياً توقعت الفلكية ليلى عبد اللطيف وقوع كوارث طبيعية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وإعلان لحالة الطوارئ في هذه البلاد.

وتنبأت باغتيال شخصية أوروبية بارزة مايشكل الكثير من البلبلة والاستنكار والاستفهام، خاصة وأن الشخصية المستهدفة شخصية دبلوماسية وليست عسكرية.

يذكر أن ليلى عبد اللطيف اشتهرت بتوقعاتها التي تحقق الكثير منها بالفعل مثل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، ما جعلها تحظى بثقة جمهورها في الوطن العربي.