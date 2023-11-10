انت الان تتابع خبر أول صورة لزوج ليلى عبد اللطيف الذي أخفته عن الظهور في الإعلام!!.. هكذا بدى وفاجأ الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحرص السيدة ليلى عبد اللطيف على نشر صورٍ لأولادها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستغرام، وتعبّر عن محبّتها الكبيرة لهم.

لكن ليلى عبد اللطيف فاجأت متابعيها ونشرت سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف على انستغرام صورة تجمعها بزوجها البعيد عن الاعلام.وارفقت عبد اللطيف الصورة بتعليق قالت فيه:”مع زوجي الله يحفظه”.

وظهر مارك مع زوجته ليلى عبد اللطيف في اللقطات بالعديد من المناسبات على مرّ السنوات.