انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تصدم الجميع بصورة ابنها الشاب.. والجمهور: "أوسم من تيم حسن بألف مرة"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت صورة لابن العرافة ليلى عبد اللطيف، عبر صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان تزايد الاهتمام بتوقعات ليلى التي اصابت في كثير منها.

وتفاعل جمهور ليلى عبد اللطيف مع صورة ابنها النادرة، حيث عبرو عن وسامته الشديدة معتبرين أنه أوسم من نجوم السينما المصرية، وقال آخر: "أوسم من تيم حسن بألف مرة".جدير بالذكر ان فهد هو ابن ليلى عبد اللطيف من زوجها الاول السعودي الجنسية حيث انجبت منه ولدان هما فهد و زينة، و بعد طلاقها تزوجت من اللبناني مارك ابو جودة.