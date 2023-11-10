انت الأن تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تصبب عرقاً وتترتجف وتنسحب وهي تبكي بعدما فجرت مفاجأة هي الأخطر على مر الاطلاق.. هاذا ماسيحدث في فصل الشتاء ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد البعض من الجمهور بداية ظهور علامات توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لفصل الشتاء، حيث تنبأت أنه سيكون الأخطر على مر الاطلاق.

وقالت ليلى عبد اللطيف إن موسم الشتاء المُقبل سيكون الأخطر على العالم وسيترافق مع موجات برد غير مسبوقة.

وتوقعت سيدة العرافين تساقط الثلوج على بعض الدول العربية والأجنبية مما يسبب حالات من الوفيات في عدة دول.

وتنبأت الفلكية اللبنانية المشهورة بانتشار وباء جديد وخطير غير كورونا خلال المرحلة المُقبلة سيتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

وقالت إن العالم يغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث الكارثي

وتوقعت حدوث أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم مشيرة إلى أن العالم سيشهد حصول عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

وعبر متابعون عن صدمتهم من توقعات العرافة ليلى عبداللطيف والتي وصفوها بنذير الشؤم متمنين عدم تحققها.