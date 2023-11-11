انت الأن تتابع خبر الرعب يجتاح السعودية.. ما توقعته العرافة ليلى عبد اللطيف بدأ يتحقق بالفعل والقادم مرعب للغاية وأخطر من ما تتخيلون.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف في أحدث توقعاتها عن الكثير من الأحداث التي تتنبأ بحدوثها خلال الفترة المقبلة، منها ما سيحدث في المملكة العربية السعودية، وبعض الدول العربية

وقالت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات جديدة خلال ظهورها عبر برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية، أن السعودية سوف تشهد خلال موسم الشتاء الحالي هطول أمطار غزيرة وغير مسبوقة.

واضافت ليلى عبد اللطيف أن الأمطار الغزيرة التي سوف تشهدها السعودية هذا العام قد ينتج عنها بعض الخسائر المادية والبشرية.

وبالتزامن مع نشر توقعات ليلى عبد اللطيف، فقد شهدت العديد من مناطق السعودية هطول أمطار غزيرة بالفعل، ووصفها خبراء الطقس بأنها غير مسبوقة وادات إلى جريان السيول وتوقف حركة السير في بعض المناطق.

وفي الشأن السعودي أيضاً، توقعت ليلى عبد اللطيف في سلسلة توقعات جديدة كشفتها خلال ظهورها الأخير عبر قناة الجديد اللبنانية، أن المملكة العربية السعودية ستشهد خلال الفترة القليلة القادمة حدث مهماً تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واوضحت ليلى عبد اللطيف، أنها ترى بأن الأمير محمد بن سلمان سوف يوجه خلال الأيام القادمة من شهر نوفمبر بإنشاء أكبر مستشفى بالشرق الأوسط يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية وسوف يتحدث عنه الإعلام العربي والعالمي أيضاً.

واضافت أن توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سوف تتضمن أيضاً انشاء أكبر جامعة تعليمية في العالم، تضمن جميع التخصصات وتحتوي على أحدث الأجهزة والوسائل التعليمية.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن هذه الجامعة سوف تصبح أهم وأكبر جامعة في العالم، وسوف يتوجه الطلاب من جميع دول العالم للدراسة فيها، خصوصاً تخصصات الطب والهندسة، ولن يعودوا بحاجة للذهاب للدراسة في الجامعات الأمريكية والأوروبية