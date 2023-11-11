انت الأن تتابع خبر تعرفي على مخاطر الكيراتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت خبيرة الشعر ليال صوايا، عن مخاطر استخدام الكيراتين على الشعر مشيرة الى سلسلة من الإرشادات والنصائح للاهتمام بالشعر وتأمين الحماية القصوى له والحفاظ على صحته، حيث ترى أن الاهتمام بالشعر هو أسلوب حياة life style وليس ظرفياً لشهر أو شهرين.

وحذّرت صوايا من مخاطر الكيراتين، لأنه يغلّف الشعر لفترة زمنية طويلة ويمنع دخول كل ما يغذي إليه، وحين يخرج من الشعرة يأخذ معه كل الطبقة الخارجية للشعر.

وأضافت صوايا أن الاهتمام يبدأ من طريقة استعمال الشامبو، حيث يجب استعماله على فروة الرأس وليس على أطراف الشعر، وغسل هذه الأطراف من دون احتكاكها ببعضها مما يؤدي الى جفافها، ويجب ألاّ ننسى أهمية استعمال الـ conditonner لأنه يحمي الشعر من الشمس والعوامل الطبيعية والتلوث.



وتؤكد صوايا أن تمشيط الشعر يلعب دوراً أساسياً حيث يجب أن يتم بطريقة ناعمة بعد تنشيفه بشكل كامل. وهنا تبرز أهمية أن نضع على الأقل مرة أسبوعياً bain d'huile، لا سيّما في فصل الشتاء، لأن الطقس االبارد يؤذي الشعر ويؤدي الى تقصّفه.



أما عن أسباب تساقط الشعر فترى ليال صوايا أنها عديدة وتتنوع بين الـ stress والأنظمة الغذائية ونقص الفيتامينات وفقر الدم، بالإضافة الى العوامل الوراثية والعمر وبعض الأدوية التي نتناولها.



أما علاج مشكلة تساقط الشعر فيحتّم علينا بدايةً معرفة السبب، لذلك تنصح صوايا باستشارة طبيب الجلد لكي يحدّد العلاج المناسب.



وعن مشكلة القشرة التي يعاني منها عدد كبير من الناس، فتؤكد صوايا أن لها أسباباً عدة، منها البكتيريا أو الفطريات أو stress، لكن يمكن معالجتها بالـ aloe vera، والنتيجة تكون مضمونة أكثر باعتماد الشامبو الخاص بمكافحة القشرة. كذلك الأمر بالنسبة الى ذوي الجلد الدهني، إذ عليهم غسل الرأس يومياً، لأنه إذا تُرك الشعر في حالته هذه، فتختنق البصلة، مما يسبب تساقط الشعر.



وشدّدت ليال صوايا على أهمية قصّ الشعر، حيث يجب فعل ذلك كل شهرين أو ثلاثة اذا لم نكن نعاني من أية مشكلة، لأن الشعر الصحي يعزّز الثقة بالنفس.