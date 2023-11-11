انت الان تتابع خبر دولة عربية ستتحول الى رماد.. ليلى عبد اللطيف تصدم الملايين بتوقعات مرعبة هي الجنون بحد ذاته.!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ارعبت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور مجددا بعد أن اطلقت توقعات جديدة حول الوطن العربي اثارت الخوف عند الجميع.

وقالت ليلى عبداللطيف ان اليمن سيشهد سلاماً واستقراراً بالمرحلة المقبلة، وتوقف للحرب وسيدخل اليمن مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً وستتحسن أوضاع اليمنيين.

ليلى عبد اللطيف توقعت أيضا تحالف كويتي صيني والصين ستقود مصالحه بين الخليج وايران وسيكون هناك زيارات عربية لإيران.

إضافة إلى توقعها تشكيل حلف عسكري عربي مشترك بين جميع الدول العربية وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل فقد أعلن الملك الأردني أنه سيتم تشكيل ناتو عربي بقيادة السعودية.

وتوقعت تقدم كبير في مصر على الصعيد العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية ، وكانت قد توقعت زيارة اردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات ، كما توقعت الحداد في المغرب ، وحرب ودمار في السودان ستحولها إلى رماد واحتجاجات وفوضى في تونس.