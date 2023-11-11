انت الان تتابع خبر انا عليا بلغت اللهم فاشهد.. ليلى عبداللطيف تفزع الجميع مجدداً بتوقعاتها المخيفة.. “خذوا حذركم قد أحذر من أنذر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استفزت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجمهور بعدما أكدت أن الكارثة الحقيقية لم تحدث بعد وان الأشهر القادمة ستكون حزينة للغاية.

ليلى عبد اللطيف توقعت استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مع احتمال وقوع مزيد من الخسائر البشرية والمادية، واضطرابات سياسية في العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة.

كم توقعت حدوث بعض الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل والفيضانات والجفاف، وظهور أمراض جديدة أو متحورة، اختراعات جديدة، مثل تطور الذكاء الاصطناعي، شروق شمس السلام في السودان بعد كل المصاعب والمعاناة خلال المرحلة المقبلة.

بوادر حرب أهلية في أمريكا بسبب أحداث بارزة وخاصة في مدينة تكساس، توجيه الأنظار على إيلون ماسك، كما تتجه إلى بورصة اليورو والدولار بسبب كوارث اقتصادية محتملة.

ومع اقتراب عام 2023 من نهايته، كشفت ليلى عبد اللطيف بعض التوقعات التي تخص مصر، منها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما شملت توقعاتها لمصر استقرارا في الوضع الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة.