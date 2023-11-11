انت الان تتابع خبر الحلقة التي طلب الجمهور عدم عرضها.. ليلى عبد اللطيف تكشف عن توقعات مدوية والمذيع ينسحب من الحلقة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - طالب الجمهور بعدم عرض احدى حلقات الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف من شدة هول التوقعات، حيث كشفت عن كوارث مزلزلة ستحدث في الفترة القادمة.

ليلى عبد اللطيف أكدت أن الأشهر القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، محذرة الجميع بأخذ الحيطة والحذر، حيث اطلقت تحذيرات للمواطنين في معظم دول العالم.

ليلى عبد اللطيف نصحت المواطنين بتخزين الغذاء والدواء، حيث كشفت عن وباء سيخلق أزمة لحوم وسيضرب المواشي والدواجن.

وقالت إن نهاية 2023 ستكون محزنة من خلال اغتيال شخصية قيادية بارزة، وإيقاف التعليم في عدة مدارس وجامعات بالعالم بسبب انتشار وباء جديد وخطير.

وتحدثت ليلى عبد اللطيف عن كوارث ستضرب ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتتسبب في سقوط آلاف الضحايا.

كما تنبأت بقطع شبكات الإنترنت في الفترة المقبلة لفترة زمنية محدودة في أغلب دول العالم بسبب حدث ما، وتعرض أحد رؤساء العالم لكمين مسلح أو انقلاب عسكري ومصيره سيكون غامضاً.

وتوقعت الفلكية اللبنانية الشهيرة تعرض رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان لعملية اغتيال.