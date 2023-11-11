انت الان تتابع خبر "غير معقول سيكون هناك حزن كبير".. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة وتكشف ماسيحدث نهاية شهر اكتوبر !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وتوقعت سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف في أحدث ظهور لها عبر قناتها على يوتيوب أن هناك حدث سنراه عبر وسائل الاعلام ، وسنرى أسوء كارثة في تاريخ البشرية.

كما أكدت اننا سنشاهد قريبا امراض خطيرة سببها شدة البرد وتسبب حالات اغماء على الفور، وحروب مدمرة خلال الاشهر القادمة.

واضافت أن هناك لاعب كرة قدم من الصف الاول سيحدث له حادث مؤسف ويدخل المشفى، وحزن على أحد الرؤوساء العرب والاعلام ينقل الوفاة.